



ЦАХАЛ: уничтожена военная структура ХАМАСа в северной части Газы

Армия обороны Израиля завершила уничтожение военной структуры ХАМАСа в северной части Газы.



Такое заявление в ходе вечернего брифинга 6 января сделал представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари.



"Когда дело доходит до борьбы с терроризмом, не существует коротких путей", - сказал он.



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Хагари пояснил, что потребовалось три месяца, чтобы добиться такого успеха на севере Газы и не дать батальонам ХАМАСа совершить новые масштабные атаки.



"Мы завершили демонтаж военной структуры ХАМАСа и продолжим углублять достижения, укреплять барьер и оборону на границе", - добавил он.



Представитель ЦАХАЛа также предупредил, что на севере по-прежнему могут оставаться террористы. Из этих районов также все еще возможны ракетные обстрелы. Также Хагари отметил, что военные сосредоточены на ликвидации ХАМАСа в центральной и южной части Газы.



"Мы будем делать это, основываясь на уроках, которые извлекли из боевых действий. Это займет время, бои будут продолжаться весь 2024 год", - подчеркнул он.