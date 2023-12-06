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Гутерриш требует от Совбеза ООН настоять на прекращении огня в Газе
06.12.2023 21:58 Алина Груднева

Гутерриш требует от Совбеза ООН настоять на прекращении огня в Газе

Генсек ООН Антониу Гутерриш требует от Совбеза, чтобы тот настаивал на полноценном режиме прекращении огня в Газе.

Об этом он написал в официальном письме, сетуя на гуманитарный кризис в Газе на фоне продолжающихся боевых действий между Израилем и ХАМАСом.

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Гутерриш сослался на Статью 99 Устава ООН, позволяющую довести до сведения любой вопрос, который может "угрожать поддержанию международного мира и безопасности".

"Я призываю Совет помочь предотвратить гуманитарную катастрофу и призываю объявить гуманитарное прекращение огня", – сказал он.

Как сообщалось ранее, Гутерриш в своем письме также общественный порядок в Газе скоро рухнет из-за ужасных условий жизни.

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