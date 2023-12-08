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Гутерриш против "коллективного наказания палестинцев"
08.12.2023 19:45 MIGnews.com

Гутерриш против "коллективного наказания палестинцев"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что жестокость ХАМАСа никогда не сможет оправдать "коллективное наказание" палестинцев, поскольку Израиль продолжает кампанию против этой террористической группировки в Газе.

"Около 130 заложников все еще находятся в плену. Я призываю к их немедленному и безусловному освобождению, а также к гуманному обращению с ними и посещениям со стороны Международного комитета Красного Креста до тех пор, пока они не будут освобождены", - заявил Гутерриш на экстренном заседании Совета Безопасности организации.

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"В то же время жестокость, проявляемая ХАМАСом, никогда не может служить оправданием коллективного наказания палестинского народа", - сказал Гутерриш.
 

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