Гутерриш еще посидит
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт назвал в текущей ситуации назвал “неуместными” призывы к отставке Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
По словам, Штеффена Хебештрайта Гуттериш "разумеется, пользуется доверием федерального правительства Германии". Об этом было заявлено сегодня, в среду, 25 октября.
Хебештрайт поостерегся давать оценку высказываниям Гилада Эрдана. Однако сказала, что официальный Берлин готов выступить посредником в сложившейся ситуации.