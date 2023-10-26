



Гутерриш еще посидит

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт назвал в текущей ситуации назвал “неуместными” призывы к отставке Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.



По словам, Штеффена Хебештрайта Гуттериш "разумеется, пользуется доверием федерального правительства Германии". Об этом было заявлено сегодня, в среду, 25 октября.



Хебештрайт поостерегся давать оценку высказываниям Гилада Эрдана. Однако сказала, что официальный Берлин готов выступить посредником в сложившейся ситуации.

