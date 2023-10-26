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Гутерриш еще посидит
26.10.2023 00:30 Катя Шульц

Гутерриш еще посидит

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт назвал в текущей ситуации назвал “неуместными”  призывы к отставке Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

По словам, Штеффена Хебештрайта  Гуттериш "разумеется, пользуется доверием федерального правительства Германии". Об этом было заявлено сегодня, в среду, 25 октября.

Хебештрайт поостерегся давать оценку высказываниям Гилада Эрдана. Однако сказала, что официальный Берлин готов выступить посредником в сложившейся ситуации.
 

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