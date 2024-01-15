



Гутерриш бьет тревогу из-за угроз хуситов: ситуация выйдет из-под контроля

Йеменские хуситы пригрозили атаковать американские и британские суда в Красном море, наряду с израильскими.



Такое заявление в интервью телеканала Al Jazeera сказал представитель поддерживаемой Ираном группировки Насреддин Амер.



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По его словам, хуситы считают все корабли Британии и США "законными целями".



На фоне этих угроз генсек ООН Антониу Гутерриш выразил "глубокую обеспокоенность", сказав, что напряженность в Красном море находится "на очень высоком уровне".



"Есть вероятность того, что скоро ситуация выйдет из-под контроля", - предупредил он.