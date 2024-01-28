



Глава ООН обещает привлечь к ответственности террористов, работавших в UNRWA

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обещает призвать к ответу "любого сотрудника ООН, причастного к актам террора" после утверждений о том, что некоторые сотрудники палестинского агентства по делам беженцев участвовали в нападении ХАМАС на юг Израиля 7 октября.



Однако Гутерриш призывает правительства продолжать поддерживать Агентство ООН по делам беженцев для палестинцев (UNRWA) после того, как несколько стран приостановили финансирование.



"Любой сотрудник ООН, причастный к террористическим актам, будет привлечен к ответственности, в том числе путем уголовного преследования", - говорится в заявлении главы ООН. "Секретариат готов сотрудничать с компетентным органом, способным привлечь к ответственности этих лиц, в соответствии с обычными процедурами Секретариата по такому сотрудничеству".



В то же время, по его словам, "десятки тысяч мужчин и женщин, работающих в UNRWA, многие из которых находятся в самых опасных для гуманитарных работников ситуациях, не должны подвергаться наказанию. Ужасные потребности отчаявшегося населения, которому они служат, должны быть удовлетворены".



В своих первых прямых комментариях по этому вопросу глава ООН рассказал о сотрудниках UNRWA, замешанных в "отвратительных действиях".



По его словам, из 12 человек, против которых выдвинуты обвинения, девять были уволены, один, по имеющимся данным, погиб, а личности двух других выясняются.