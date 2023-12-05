



Глава Генштаба ЦАХАЛа: затопление туннелей террористов - отличная идея

Начальник Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви прокомментировал информацию о том, что Израиль намерен затопить сеть туннелей ХАМАСа в Газе морской водой.



"Это хорошая идея. Мы видим много подземной инфраструктуры в Газе, мы знали, что ее будет много. Частично цель состоит в том, чтобы разрушить эту инфраструктуру", - прокомментировал Халеви отчет The Wall Street Journal.



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По его словам, ЦАХАЛ имеет много революционных способов для уничтожения туннелей. Однако конкретные детали он раскрывать не намерен.



"Любые средства, которые дают нам преимущество перед противником, лишая его этого актива, – это средство, использование которого мы оцениваем. Это хорошая идея, но я не буду комментировать ее особенности", — подчеркнул Халеви.