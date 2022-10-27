



Гибель офицера ЦАХАЛа: выявлены ошибки в борьбе с террористами

Армия обороны Израиля обнародовала результаты расследования гибели офицера ЦАХАЛа Бар Фалаха во время перестрелки с террористами недалеко от Дженина в сентябре.

Выводы были представлены начальнику штаба ЦАХАЛа Авиву Кохави.

По версии следствия, в ходе операции были допущены ошибки.

14 сентября солдаты ЦАХАЛа обнаружили двух подозреваемых, приближавшихся к забору безопасности возле военного поста. Подозреваемые подошли к забору на 15 метров и легли. Солдаты не заметили, что те вооружены.

Военные выстрелили в воздух. В район, где были подозреваемые, были переброшены дополнительные силы, в том числе командир бригады "Менаше" полковник Арик Мойал. Также был доставлен туда БПЛА Zik, однако им не воспользовались.

Военные разделились на две части, одну возглавлял Фалах, а другую Мойал. После этого террористы открыли огонь. В итоге их ликвидировали, но ранение получил также Фалах. Позже от ранения он скончался.