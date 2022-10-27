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Гибель офицера ЦАХАЛа: выявлены ошибки в борьбе с террористами
27.10.2022 13:49 Алина Груднева

Гибель офицера ЦАХАЛа: выявлены ошибки в борьбе с террористами

Армия обороны Израиля обнародовала результаты расследования гибели офицера ЦАХАЛа Бар Фалаха во время перестрелки с террористами недалеко от Дженина в сентябре.

 
Выводы были представлены начальнику штаба ЦАХАЛа Авиву Кохави.
 
По версии следствия, в ходе операции были допущены ошибки.
 
 14 сентября солдаты ЦАХАЛа обнаружили двух подозреваемых, приближавшихся к забору безопасности возле военного поста. Подозреваемые подошли к забору на 15 метров и легли. Солдаты не заметили, что те вооружены.
 
Военные выстрелили в воздух. В район, где были подозреваемые, были переброшены дополнительные силы, в том числе командир бригады "Менаше" полковник Арик Мойал. Также был доставлен туда БПЛА Zik, однако им не воспользовались. 
 
Военные разделились на две части, одну возглавлял Фалах, а другую Мойал. После этого террористы открыли огонь. В итоге их ликвидировали, но ранение получил также Фалах. Позже от ранения он скончался.
 
Согласно итогам расследования, среди ошибок ЦАХАЛа было то, как бойцы решили изолировать район с террористами.

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