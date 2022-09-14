



Гибель офицера ЦАХАЛа: будет проведено расследование

Армия обороны Израиля заявила в среду, что расследует, почему убитый офицер Бар Фалах предпринял рискованную попытку ареста палестинских террористов.



Об этом сообщает Times of Israel.



Офицер, 30-летний майор Бар Фалах, заместитель командира элитного разведывательного подразделения "Нахаль", был убит в ходе инцидента возле палестинской деревни Джалама. Фалах был похоронен в Нетании в среду вечером.



Согласно первоначальному расследованию инцидента, проведенному ЦАХАЛом, солдаты опознали двух палестинских боевиков около 23:40 во вторник. Израильские военнослужащие начали процедуру ареста. Однако, согласно первоначальному расследованию, военные не знали, что пара вооружена.



Затем два палестинца, по всей видимости, покинули этот район. Тем временем на место происшествия был направлен командир бригады "Менаше" ЦАХАЛа полковник Арик Мойал вместе с Фалахом и его солдатами. Около 1:20 пара боевиков снова была опознана, и группа Фалаха начала следовать за ними, пытаясь их задержать.



Позже палестинские террористы открыли огонь, и Бар Фалах получил тяжелое ранение. Военные подозревают, что палестинцы планировали устроить засаду войскам, дислоцированным на ближайшем посту, и выжидали после того, как их впервые обнаружили, чтобы найти более подходящий момент для атаки.