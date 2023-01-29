



Героизм лейтенанта десантников: своим телом прикрыл людей от террориста

Героизм лейтенанта Н.: в гражданской одежде, в разгар отпуска, вчера, 28 января, лейтенант Н. Бригады Десантников спас жизни мирных жителей, которые были рядом с ним в Старом городе Иерусалима.



Утром, когда он шел с отцом по улице, офицер достал оружие и нейтрализовал 13-летнего террориста, который устроил засаду и стрелял в прохожих. 22-летний Н. был тяжело ранен и находится под седацией и на искусственной вентиляции легких. Его отец, 47 лет, получил ранения средней тяжести.



По словам представителей ЦАХАЛа, офицер "действовал спокойно, вошел в контакт, выстрелил и ранил террориста, и только после этого отправился в больницу". Подполковник Альмог Ротем, командир 202-го батальона десантников , в выходные распространил среди своих солдат письмо, в котором написал: "Лейтенант действовал резко и профессионально, и своей храбростью предотвратил более серьезное нападение. Он действовал так, как от него ожидали, и в духе батальона - стремился к контакту, пока враг не был нейтрализован, и своим телом защищал людей, несмотря на то, что был ранен."



Командир батальона подписал письмо с пожеланиями скорейшего выздоровления офицеру: "Солдаты батальона будут постоянно находиться у его постели. Он показал всем нам на практике, что значит быть десантниками и дома". Наряду с пожеланиями ему скорейшего выздоровления, мы будем продолжать оперативную деятельность и серьезную подготовку к любому сценарию".



Знакомый семьи рассказал Ynet: "Это - два героя, которые очень профессионально отреагировали на террористический акт и тем самым предотвратили эскалацию инцидента".







