



Ганц: никто не будет связывать руки ЦАХАЛу



Спустя несколько часов после того, как председатель Мерец Зехава Гальон призвала министра обороны Бенни Ганца "сдержать солдат ЦАХАЛа" - Ганц отреагировал.



Министр обороны сказал: "Мы находимся в чувствительной для безопасности ситуации, которая также требует ответственности от избранных должностных лиц в их заявлениях - так и по вопросу Открытия процедур с помощью огня".



По словам Ганца, "Процедуры открытия огня определяются исключительно начальником штаба и командирами, и без какого-либо политического участия- также, как и в случае с оценкой безопасности экономического соглашения по демаркации морских границ с Ливаном". Ганц добавил, что "никто не связывает руки бойцам, и никто не запрещает стрелять".