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Ганц: никто не будет связывать руки ЦАХАЛу
16.10.2022 08:36 Аркадий Бочаровский

Ганц: никто не будет связывать руки ЦАХАЛу


Спустя несколько часов после того, как председатель Мерец Зехава Гальон призвала министра обороны Бенни Ганца "сдержать солдат ЦАХАЛа" - Ганц отреагировал.

Министр обороны сказал: "Мы находимся в чувствительной для безопасности ситуации, которая также требует ответственности от избранных должностных лиц в их заявлениях - так и по вопросу Открытия процедур с помощью огня".

По словам Ганца, "Процедуры открытия огня определяются исключительно начальником штаба и командирами, и без какого-либо политического участия- также, как и в случае с оценкой безопасности экономического соглашения по демаркации морских границ с Ливаном". Ганц добавил, что "никто не связывает руки бойцам, и никто не запрещает стрелять".

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