



Ганц: места, которые палестинцы считают Иерусалимом можно объявить их столицей

Ганц среди прочего, говорил о проблемах ПА и Иерусалима.



Ганцу задали прямой вопрос: “Господин Ганц, есть ли место в Иерусалиме для палестинской столицы?”



Господин Ганц сообщил слушателям следующее: “Я полагаю, что вы говорите о твитах в связи с моим интервью саудовской газете. Иерусалим достаточно велик - в нем много места, в том числе и для решения столичного вопроса. Я не вижу, как в ближайшие годы мы можем выйти к соглашению о финальном статусе. Я считаю, что нужно вести процессы по сокращению масштабов конфликта и укрепят правительство ПА. Они, таким образом, будут охранять нашу безопасность - и свою. Таким образом мы спасемся от двунационального государства. которого никто не хочет”.



На вопрос: “Как можно создать палестинскую столицу при сохранении принципа единого Иерусалима? “ министр обороны ответил: “Есть места, которые палестинцы считают Иерусалимом. Они не входят с состав иерусалимского метрополиса, и их возможно определить в качестве столицы. Это вопросы дискуссий о конечном статусе. По существу - Иерусалим останется единым”.