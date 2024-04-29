



Французская полиция приступила к наведению порядка возле Сорбонны

Полицейские Франции не заставили себя долго ждать и приступили к задержанию десятков протестующих, которые в понедельник разбили лагерь во дворе университета Сорбонны в Париже в знак протеста против Израиля из-за его войны с ХАМАС в Газе.



Демонстрация состоялась через три дня после протестов в столичном элитном университете Science Po и последовала за митингами против конфликта в кампусах США.



“У нас есть все основания, как в Йельском университете, в Колумбии, в Sciences Po… осуждать то, что мы видим, что происходит”, — говорит студент, называющий себя только Леонардом, на митинге у ворот Сорбонны.