Французская полиция приступила к наведению порядка возле Сорбонны

Полицейские Франции не заставили себя долго ждать и приступили к задержанию десятков протестующих, которые в понедельник разбили лагерь во дворе университета Сорбонны в Париже в знак протеста против Израиля из-за его войны с ХАМАС в Газе.



Демонстрация состоялась через три дня после протестов в столичном элитном университете Science Po и последовала за митингами против конфликта в кампусах США.



“У нас есть все основания, как в Йельском университете, в Колумбии, в Sciences Po… осуждать то, что мы видим, что происходит”, — говорит студент, называющий себя только Леонардом, на митинге у ворот Сорбонны.

French Police CHARGE at student protesters occupying the grounds of Sorbonne University in Paris.



Hundreds of officers have entered the encampment to expel the students and remove their tents. pic.twitter.com/dHBLKhv5b2