



Франция направила Бейруту письменное предложение перемирии с Израилем

Европейские посредники предложили Ливану прекратить боевые действия с Израилем и урегулировать спорную ливано-израильскую границу, согласно документу, который призывает Хизбаллу и другие группировки отойти на 10 км от границы.



План направлен на прекращение боевых действий между поддерживаемой Ираном Хизбаллой и Израилем.. Военные действия идут параллельно с войной в Газе и усиливают опасения по поводу возникновения нового фронта.



Это первое письменное предложение, поступившее в Бейрут за несколько недель западного посредничества. Документ был передан высшим государственным чиновникам Ливана министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне на прошлой неделе. Об этом сообщает Reuters.



Трехэтапный план предусматривает 10-дневный процесс деэскалации, завершающийся пограничными переговорами.



Один французский дипломатический источник сообщил, что это предложение было направлено правительствам Израиля, Ливана и руководству Хизбаллы.



Франция имеет исторические связи с Ливаном. В стране проживают 20 000 французских граждан и около 800 военнослужащих в составе миротворческих сил ООН.



План предполагает, что ливанские вооруженные группировки и Израиль прекратят военные операции друг против друга, включая израильские авиаудары в Ливане.

