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Франция направила Бейруту письменное предложение перемирии с Израилем
13.02.2024 07:12 Катя Шульц

Франция направила Бейруту письменное предложение перемирии с Израилем

Европейские посредники предложили Ливану прекратить боевые действия с Израилем и урегулировать спорную ливано-израильскую границу, согласно документу, который призывает Хизбаллу и другие группировки отойти на 10 км от границы.

План направлен на прекращение боевых действий между поддерживаемой Ираном Хизбаллой и Израилем.. Военные действия идут параллельно с войной в Газе и усиливают опасения по поводу возникновения нового фронта.

Это первое письменное предложение, поступившее в Бейрут за несколько недель западного посредничества. Документ был передан высшим государственным чиновникам Ливана министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне на прошлой неделе. Об этом сообщает Reuters.

Трехэтапный план предусматривает 10-дневный процесс деэскалации, завершающийся пограничными переговорами.

Один французский дипломатический источник сообщил, что это предложение было направлено правительствам Израиля, Ливана и руководству Хизбаллы.

Франция имеет исторические связи с Ливаном. В стране проживают 20 000 французских граждан и около 800 военнослужащих в составе миротворческих сил ООН.

План предполагает, что ливанские вооруженные группировки и Израиль прекратят военные операции друг против друга, включая израильские авиаудары в Ливане.
 

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