



Fox News: целью Израиля была военная база в Исфахане, а не ядерный объект

Целью ответного удара Израиля была военная база в Исфахане возле ядерного объекта в Натанзе, а не сам объект.



Об этом сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленных военных источников в США.



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Уточняется, что по главной цели израильтян было нанесено несколько ударов. По словам источников, иранская система ПВО российского производства оказалась неэффективной.



Отмечено, что целью были системы ПВО на военной базе, которые используются для защиты близлежащих ядерных объектов. Для ударов ЦАХАЛ использовал ракеты и беспилотники.



Ранее в отчете ABC News утверждалось, что удары нанесены ракетами, выпущенными с истребителей.