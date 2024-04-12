



ЕС ввел санкции против ХАМАСа за сексуальное насилие 7 октября

Страны ЕС внесли военные и спецподразделения ХАМАСа и вооруженное крыло “Палестинского исламского джихада” в санкционный список блока по правам человека за их ответственность за широко распространенное сексуальное и гендерное насилие во время нападения на Израиль 7 октября.



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Страны ЕС заявили, что "Бригады Кассама", "Бригады Аль-Кудс" и "Силы Нухбы" теперь подлежат замораживанию активов и запрету на въезд в ЕС.

Предоставление им средств, прямо или косвенно, теперь также запрещено. ХАМАС и "Исламский джихад" уже были включены в список террористических организаций ЕС.



