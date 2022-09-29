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ЕС скорбит об убитых в Дженине террористах
29.09.2022 10:51 Аркадий Бочаровский

ЕС скорбит об убитых в Дженине террористах


Официальный твиттер-аккаунт “Делегации ЕС при палестинцах” распространил заявление в связи со вчерашними столкновениями в Дженине.

Текст заявления гласит: “Сожалеем о гибели людей и встревожены всплеском насилия, произошедшим сегодня в Дженине после вторжения израильских сил, в результате которого несколько палестинцев погибли и не менее 40 получили ранения.

Все стороны должны проявлять максимальную сдержанность в применении смертоносной силы, чтобы предотвратить гибель людей и избежать дальнейшего нагнетания напряженности на Западном берегу в и без того очень хрупкой ситуации. Насилие должно быть немедленно прекращено”.
 

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