



ЕС скорбит об убитых в Дженине террористах



Официальный твиттер-аккаунт “Делегации ЕС при палестинцах” распространил заявление в связи со вчерашними столкновениями в Дженине.



Текст заявления гласит: “Сожалеем о гибели людей и встревожены всплеском насилия, произошедшим сегодня в Дженине после вторжения израильских сил, в результате которого несколько палестинцев погибли и не менее 40 получили ранения.



Все стороны должны проявлять максимальную сдержанность в применении смертоносной силы, чтобы предотвратить гибель людей и избежать дальнейшего нагнетания напряженности на Западном берегу в и без того очень хрупкой ситуации. Насилие должно быть немедленно прекращено”.

