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Эрдоган и Зеленский обсудили по телефону войну между Израилем и ХАМАСом
21.10.2023 18:14 Анатолий Кравченко

Эрдоган и Зеленский обсудили по телефону войну между Израилем и ХАМАСом

В субботу состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры двух стран обсудили последнюю российско-украинскую ситуацию и палестино-израильский конфликт, включая гуманитарный кризис в регионе, сообщило Управление коммуникаций Турции.

Заявив, что региональные конфликты, в частности, между Израилем и ХАМАС, можно разрешить мирными средствам, Эрдоган отметил, что Турция будет продолжать прилагать все усилия для достижения этой цели.

 

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