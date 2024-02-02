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Энтони Блинкен посетит Ближний Восток на следующей неделе
02.02.2024 21:58 Катя Шульц

Энтони Блинкен посетит Ближний Восток на следующей неделе

Госдепартамент США сообщает, что Блинкен начнет свою пятидневную поездку в Саудовскую Аравию в воскресенье, а затем отправится в Египет, Катар, Израиль и на Западный берег.

Блинкен намерен “продолжить дипломатические усилия по достижению соглашения, которое обеспечит освобождение всех оставшихся заложников и включит гуманитарную паузу, которая позволит обеспечить устойчивую и увеличенную доставку гуманитарной помощи гражданскому населению в Газе”.

“Он продолжит работать над предотвращением распространения конфликта, подтверждая при этом, что Соединенные Штаты предпримут соответствующие шаги для защиты своего персонала и права на свободу судоходства в Красном море”.


 

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