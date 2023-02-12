



Египет попросил Халеви принять меры, чтобы остановить эскалацию - арабские СМИ

Панарабский новостной веб-сайт со штаб-квартирой в Лондоне "Al-Araby Al-Jadeed" сообщил, что Египет в течение прошлой недели пытался сдержать ХАМАС и убедить террористическую организацию отказаться от действий, которые могут привести к новому военному конфликту с Израилем.



Сообщения в этом духе были переданы делегации ХАМАСа во главе с Исмаилом Хание, которая встретилась в Каире с главой египетской разведки.



Египтяне представили ХАМАС возможную компенсацию за успокоение ситуации, которая включала облегчение прохода товаров и людей на контрольно-пропускном пункте Рафах, чтобы помочь палестинской экономике в Газе и достичь взаимопонимания с Израилем.



Египет также работает над достижением прогресса в отношении условий содержания террористов в тюрьмах, хотя министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир стремится ужесточить их.



Египтяне также заявили высокопоставленным представителям ХАМАСа, что военное противостояние отменит все договоренности, достигнутые после предыдущих раундов обострений конфликта, но это также может произойти из-за трудностей в общении с израильским правительством "из-за израильского упорства".



Начальник штаба армии Египта Усама Аскар напрямую обратился к начальнику штаба ЦАХАЛа Герци Халеви во время их встречи в Бахрейне на международной военной конференции и попросил его оказать давление на правительство, чтобы оно прекратило эскалацию, подчеркнув серьезность ситуации и риск ее перерастания в военный конфликт на нескольких фронтах.

