



Десятки атак: террор вернулся на шоссе №443



Десятки тысяч водителей ежедневно ездят по шоссе №433, центральному шоссе, идущему из Иерусалима в Модиин, одной из двух дорог, соединяющих столицу и центр страны.



Газета "Исраэль Хайом" сообщила, что в последние месяцы поездки по ней превратились в кошмар, и катастрофа - лишь вопрос времени. Это связано с атаками палестинцев, которые стали обычным делом.



С начала этого года произошло более 50 случаев бросания камней и бутылок с зажигательной смесью, некоторые из них за одну ночь, а поскольку можно предположить, что только о некоторых инцидентах было сообщено, их число еще больше.



С начала мая зафиксировано по меньшей мере девять случаев - около половины из них были связаны с бросанием бутылок с зажигательной смесью. Последний инцидент произошел вчера, ранее в четверг камни были брошены прямо в автомобиль, лобовое стекло было разбито, а водитель получил легкие ранения.



Ноа Магид уже много лет ведет программу Мокед 443, в рамках которой водители информируются об инцидентах, связанных с безопасностью на дороге. "Это главная магистраль к столице Израиля, которая подвергается нападениям. Это невероятно. Каждые несколько дней бросают камни. Несколько дней назад было три бутылки с зажигательной смесью, а за неделю до этого - еще три".



Абсурд становится еще более очевидным, если изучить вопрос о том, кто несет ответственность за шоссе № 443. На шоссе действует всего одна рота ЦАХАЛа, не обладающая достаточными средствами и возможностями по сравнению с целыми пехотными батальонами, отвечающими за сектора такого же размера в глубине Иудеи и Самарии. Большинство подразделений, размещенных на шоссе, - это не боевые сухопутные части, а подразделения поддержки, качество которых считается более низким с точки зрения ведения боевых действий, например, из командования службы тыла или артиллерии. В последние месяцы было несколько случаев задержания и ареста террористов на шоссе, но это капля в море по сравнению с рисками, которым подвергаются водители на дорогах.