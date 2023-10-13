



Daily Telegraph: мы публикуем ужасное фото убитого младенца, но мир должен знать



В пятничном выпуске британской газеты Daily Telegraph будет опубликована фотография младенца, убитого террористами ХАМАС. Фотографию передало израильское правительство.



Ужасающая фотография появится на третьей странице газеты, а на первой полосе будет размещен текст, сопровождающий твит израильского правительства с этой фотографией.



"Это самое ужасное изображение, которое мы когда-либо публиковали. Сейчас, когда мы это пишем, нас трясет. Мы долго раздумывали над тем, стоит ли публиковать это фото, но мы хотим, чтобы каждый из вас знал. Это случилось".

