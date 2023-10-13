Новости » Арабо-израильский конфликт
Daily Telegraph: мы публикуем ужасное фото убитого младенца, но мир должен знать
13.10.2023 09:45 Аркадий Бочаровский

Daily Telegraph: мы публикуем ужасное фото убитого младенца, но мир должен знать


В пятничном выпуске британской газеты Daily Telegraph будет опубликована фотография младенца, убитого террористами ХАМАС. Фотографию передало израильское правительство.

Ужасающая фотография появится на третьей странице газеты, а на первой полосе будет размещен текст, сопровождающий твит израильского правительства с этой фотографией.

"Это самое ужасное  изображение, которое мы когда-либо публиковали. Сейчас, когда мы это пишем, нас трясет. Мы долго раздумывали над тем, стоит ли публиковать это фото, но мы хотим, чтобы каждый из вас знал. Это случилось".
 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы