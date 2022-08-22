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ЦРУ: нет оснований в признании Израилем правозащитников в ПА террористами
22.08.2022 16:46 Алина Груднева

ЦРУ: нет оснований в признании Израилем правозащитников в ПА террористами

Центральное разведывательное управление не смогло обосновать внесение Израилем нескольких правозащитных палестинских групп в список террористических организаций.

 
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.
 
По данным издания, в отчете не было найдено "никаких доказательств", подтверждающих заявление Израиля.
 
В июле Европейский Союз заявил, что возобновит финансирование одной из группировок "Аль-Хак", не обнаружив "никаких доказательств нарушений".
 
Израиль обвинил эти группы в том, что они служат прикрытием для НФОП.

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