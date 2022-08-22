



ЦРУ: нет оснований в признании Израилем правозащитников в ПА террористами

Центральное разведывательное управление не смогло обосновать внесение Израилем нескольких правозащитных палестинских групп в список террористических организаций.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

По данным издания, в отчете не было найдено "никаких доказательств", подтверждающих заявление Израиля.

В июле Европейский Союз заявил, что возобновит финансирование одной из группировок "Аль-Хак", не обнаружив "никаких доказательств нарушений".

Израиль обвинил эти группы в том, что они служат прикрытием для НФОП.