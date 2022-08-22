ЦРУ: нет оснований в признании Израилем правозащитников в ПА террористами
Центральное разведывательное управление не смогло обосновать внесение Израилем нескольких правозащитных палестинских групп в список террористических организаций.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.
По данным издания, в отчете не было найдено "никаких доказательств", подтверждающих заявление Израиля.
В июле Европейский Союз заявил, что возобновит финансирование одной из группировок "Аль-Хак", не обнаружив "никаких доказательств нарушений".
Израиль обвинил эти группы в том, что они служат прикрытием для НФОП.