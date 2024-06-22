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CNN: США заверяют Израиль в своей поддержке против Хизбаллы, но войск не дадут
22.06.2024 17:36 MIGnews.com

CNN: США заверяют Израиль в своей поддержке против Хизбаллы, но войск не дадут

Высокопоставленные американские чиновники США заверили израильскую делегацию чиновников, прибывшую на этой неделе в Вашингтон, в полной поддержке Израиля в случае полномасштабного столкновения с Хизбаллой.
 
Администрация Байдена полностью готова поддержать своего союзника.

До этого Биньямин Нетаниягу публично обвинил правительство США в задержке оружия и боеприпасов для Израиля, что вызвало некоторое напряжение между странами.

Высшие должностные лица Израиля, включая министра по стратегическим вопросам Рона Дермера и советника по национальной безопасности Цахи Ханегби, приняли участие в серии встреч с участием советника по национальной безопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и координатора Белого дома по делам Ближнего Востока Бретта Макгерка в Вашингтоне. 

По словам источников, они обсудили широкий спектр тем, включая ситуацию на северной границе Израиля, Иран, а также переговоры о прекращении огня и коснулись темы заложников.

Обсуждая вопрос о провокациях Хизбаллы, официальные лица США на этой неделе ясно дали понять, что администрация Байдена предложит Израилю необходимую помощь в области безопасности, сказал высокопоставленный представитель администрации, хотя США не будут размещать американские войска на местах в таком военном сценарии.

После нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября провокации Хизбаллы против Израиля продолжаются, а в последние недели усилились.

У Байдена неоднократно заявляли, что не желают, чтобы на северном фронте Израиля разразилась еще одна война, призывая к дипломатической деэскалации. На этой неделе в регион был направлен посланник США Амос Хохштейн, чтобы попытаться помочь урегулировать ситуацию. Однако миссия оказалась сложновыполнимой.

 

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