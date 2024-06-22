



CNN: США заверяют Израиль в своей поддержке против Хизбаллы, но войск не дадут

Высокопоставленные американские чиновники США заверили израильскую делегацию чиновников, прибывшую на этой неделе в Вашингтон, в полной поддержке Израиля в случае полномасштабного столкновения с Хизбаллой.



Администрация Байдена полностью готова поддержать своего союзника.



До этого Биньямин Нетаниягу публично обвинил правительство США в задержке оружия и боеприпасов для Израиля, что вызвало некоторое напряжение между странами.



Высшие должностные лица Израиля, включая министра по стратегическим вопросам Рона Дермера и советника по национальной безопасности Цахи Ханегби, приняли участие в серии встреч с участием советника по национальной безопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и координатора Белого дома по делам Ближнего Востока Бретта Макгерка в Вашингтоне.



По словам источников, они обсудили широкий спектр тем, включая ситуацию на северной границе Израиля, Иран, а также переговоры о прекращении огня и коснулись темы заложников.



Обсуждая вопрос о провокациях Хизбаллы, официальные лица США на этой неделе ясно дали понять, что администрация Байдена предложит Израилю необходимую помощь в области безопасности, сказал высокопоставленный представитель администрации, хотя США не будут размещать американские войска на местах в таком военном сценарии.



После нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября провокации Хизбаллы против Израиля продолжаются, а в последние недели усилились.



У Байдена неоднократно заявляли, что не желают, чтобы на северном фронте Израиля разразилась еще одна война, призывая к дипломатической деэскалации. На этой неделе в регион был направлен посланник США Амос Хохштейн, чтобы попытаться помочь урегулировать ситуацию. Однако миссия оказалась сложновыполнимой.



