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ЦАХАЛ задержал палестинца обстрелявшего автобус Эгед
25.08.2022 09:56 Аркадий Бочаровский

ЦАХАЛ задержал палестинца обстрелявшего автобус Эгед


опубликованы новые подробности столкновений с палестинскими террористами на территории Иудеи и Самарии.

Кроме стычек в Брукин, ЦАХАЛ рано утром 25 августа задержал двух разыскиваемых террористов в деревне Сильвад.

Один из задержанных принимал участие в обстреле рейсового автобуса компании Эгед в прошлый шабат. По автобусу было выпущено 8 пуль. К счастью, никто не пострадал.

Также был совершен рейд в деревне аль-Фавар, где были арестованы террористы и конфискован склад с оружием.

Всего утром 25 августа в рамках операции Волнорез были задержаны 14 террористов.
 


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