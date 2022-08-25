



ЦАХАЛ задержал палестинца обстрелявшего автобус Эгед



опубликованы новые подробности столкновений с палестинскими террористами на территории Иудеи и Самарии.



Кроме стычек в Брукин, ЦАХАЛ рано утром 25 августа задержал двух разыскиваемых террористов в деревне Сильвад.



Один из задержанных принимал участие в обстреле рейсового автобуса компании Эгед в прошлый шабат. По автобусу было выпущено 8 пуль. К счастью, никто не пострадал.



Также был совершен рейд в деревне аль-Фавар, где были арестованы террористы и конфискован склад с оружием.



Всего утром 25 августа в рамках операции Волнорез были задержаны 14 террористов.

