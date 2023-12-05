



ЦАХАЛ в Хан-Юнис: идут самые тяжелые бои с террористами с начала операции



Армия обороны Израиля усиливает бои с террористическими организациями в Газе в рамках расширения наземной операции.



По словам военных, они достигли центра крупнейшего города в Газе - Хан-Юнис. По словам главы Южного командования, генерал-майора Ярона Финкельмана, идут самые тяжелые бои с момента начала операции.



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"Мы находимся в самом сердце Джабалии, в самом сердце Шеджайи, а с этого вечера также в самом сердце Хан-Юниса", - подчеркнул он.



Финкельман подтвердил, что ЦАХАЛ занимает опорные пункты ХАМАСа. Вторник, 5 декабря, был "самым напряженным днем боев" с точки зрения количества ликвидированных террористов, боевых столкновений и ударов с земли и воздуха.



"Мы планируем продолжить атаку, чтобы углубить наши достижения", - добавил он.



По данным ЦАХАЛа, израильским войскам удалось совершить рейд на ряд постов ХАМАС в Джабалии и Шеджайе. Были найдены схроны с оружием, уничтожена террористическая инфраструктура как на земле, так и под землей. Часть оружия была спрятала в гражданских сооружениях.



