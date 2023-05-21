ЦАХАЛ подтвердил нападение на автомобиль в Хавара и начал поиск террориста
ЦАХАЛ подтвердил сообщения о предполагаемом теракте с тараном автомобиля в городе Хавара в Самарии.
Военные проводят розыск нападавшего, который, как предполагается, бежал в сторону Шхема.
Один израильтянин, получивший легкие ранения в результате теракта, доставлен в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве, сообщила служба экстренной помощи “Спасатели без границ”.
ЦАХАЛ сообщил, что предоставит дополнительную информацию об этом инциденте позже.