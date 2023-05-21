Новости » Арабо-израильский конфликт
ЦАХАЛ подтвердил нападение на автомобиль в Хавара и начал поиск террориста
21.05.2023 19:57 Наталья Богинская

ЦАХАЛ подтвердил нападение на автомобиль в Хавара и начал поиск террориста

ЦАХАЛ  подтвердил сообщения о предполагаемом теракте с тараном автомобиля в городе Хавара в Самарии.

Военные проводят розыск нападавшего, который, как предполагается, бежал в сторону Шхема.

Один израильтянин, получивший легкие ранения в результате теракта, доставлен в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве, сообщила служба экстренной помощи “Спасатели без границ”.

ЦАХАЛ сообщил, что предоставит дополнительную информацию об этом инциденте позже.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы