



ЦАХАЛ подтвердил нападение на автомобиль в Хавара и начал поиск террориста

ЦАХАЛ подтвердил сообщения о предполагаемом теракте с тараном автомобиля в городе Хавара в Самарии.



Военные проводят розыск нападавшего, который, как предполагается, бежал в сторону Шхема.



Один израильтянин, получивший легкие ранения в результате теракта, доставлен в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве, сообщила служба экстренной помощи “Спасатели без границ”.



ЦАХАЛ сообщил, что предоставит дополнительную информацию об этом инциденте позже.