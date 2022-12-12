Новости » Арабо-израильский конфликт
ЦАХАЛ: израильский снайпер мог по ошибке выстрелить в 16-летнюю палестинку
12.12.2022 20:00 Ольга Белозерова

ЦАХАЛ: израильский снайпер мог по ошибке выстрелить в 16-летнюю палестинку

В ЦАХАЛе заявили, что с "высокой вероятностью" снайпер МАГАВа мог случайно застрелить 16-летнюю палестинскую девушку во время операции в Дженине в воскресенье. 

Предварительное расследование инцидента показало, что 16-летняя Яна (Джена) Мажди Ассам Закарна, по-видимому, стояла рядом с террористами, которые стреляли в солдат с крыши. Израильские военные могли принять девушку за террориста. 

"После первоначального расследования было установлено, что убитая девушка была ранена в результате непреднамеренного обстрела вооруженных террористов на крыше в районе, откуда велся огонь. Оказывается, она находилась на крыше одного из домов рядом с боевиками. Утверждение о том, что силы безопасности преднамеренно стреляли в посторонних гражданских лиц, неправдоподобно и безосновательно. Силы безопасности продолжат расследование инцидента и работают над выяснением его обстоятельств", - говорится в заявлении ЦАХАЛа, распространенном в Twitter.
 


Палестинские СМИ сообщили, что у девушки было семь пулевых ранений. Директор больницы Дженина заявил, что она была убита выстрелом в затылок. 

Уходящий премьер-министр Яир Лапид выразил соболезнования в связи со смертью 16-летней девушки во время операции израильских военных. Лапид подчеркнул, что обнародованное расследование является лишь предварительным, и что силовики продолжают расследование дела с целью выяснения обстоятельств инцидента.

Глава правительства сказал, что Государство Израиль будет продолжать пресекать терроризм и захватывать террористов там, где это необходимо, но солдаты ЦАХАЛа и силы безопасности всегда будут принимать максимальные меры предосторожности, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения, даже в самых сложных обстоятельствах.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы