ЦАХАЛ: израильский снайпер мог по ошибке выстрелить в 16-летнюю палестинку

В ЦАХАЛе заявили, что с "высокой вероятностью" снайпер МАГАВа мог случайно застрелить 16-летнюю палестинскую девушку во время операции в Дженине в воскресенье.



Предварительное расследование инцидента показало, что 16-летняя Яна (Джена) Мажди Ассам Закарна, по-видимому, стояла рядом с террористами, которые стреляли в солдат с крыши. Израильские военные могли принять девушку за террориста.



"После первоначального расследования было установлено, что убитая девушка была ранена в результате непреднамеренного обстрела вооруженных террористов на крыше в районе, откуда велся огонь. Оказывается, она находилась на крыше одного из домов рядом с боевиками. Утверждение о том, что силы безопасности преднамеренно стреляли в посторонних гражданских лиц, неправдоподобно и безосновательно. Силы безопасности продолжат расследование инцидента и работают над выяснением его обстоятельств", - говорится в заявлении ЦАХАЛа, распространенном в Twitter.



