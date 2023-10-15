



Бывший корреспондент Би-Би-Си: перерезание горла младенцам - не терроризм

В интервью GB News бывший главный политический корреспондент Би-Би-Си Джон Сержант защитил решение корпорации не называть ХАМАС террористической организацией и ухмыльнулся над призывами сделать это.



Интервью было дано в свете растущих жалоб на то, что BBC не обеспечивает честного и непредвзятого освещения конфликта между Израилем и ХАМАСом.



Сержант участвовал в дебатах с председателем Национальной еврейской ассамблеи Гэри Мондом.



Ведущий дебатов начал с вопроса Сержанту: "Вправе ли BBC не называть террористическую организацию террористами?".



Сержант ответил: "Конечно, людям трудно понять это, многим людям... Они думают: "Это же очевидно, правительство США называет их террористами, мы слышали, как все эти люди называют их террористами..." Они, похоже, не понимают, что работа Би-Би-Си, работа новостей, не похожа на работу правительства. Она не должна быть похожа на правительство, она не должна проводить политику на Ближнем Востоке...



Затем ведущий прервал его вопросом: "Вы не думаете, что это потому, что они перерезают горло младенцам?".



Сержант ответил: "Конечно, нет, это зверство".



Ведущий снова спросил: "А это не террористический акт?".



Сержант продолжил: "Нет, это совсем другое дело."

