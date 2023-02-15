



Бывшего верховного муфтия Иерусалима подозревают в подстрекательстве к террору

Бывший великий муфтий Иерусалима шейх Экрима Саид Сабри находится под следствием по обвинению в подстрекательстве к террору, которое он якобы совершил во время визита в дом палестинского боевика, убившего израильского солдата. Представитель генпрокуратуры сообщил комитету Кнессета по внутренним делам и окружающей среде, что было дано разрешение на проведение уголовного расследования в отношении Сабри.



Объявление было сделано во время обсуждения подстрекательства к терроризму в местных органах власти в ответ на заявление отца солдата ЦАХАЛа, погибшего в результате автомобильного тарана в 2017 году в Иерусалиме, который спросил, почему в отношении неоднозначного священнослужителя не ведется расследование.



Герцль Хаджадж, отец кадета Шира Хаджаджа, который был убит во время теракта в 2017 году вместе с тремя другими солдатами — лейтенантом Яэлем Йекутиэлем, кадетом Широй Цур и кадетом Эрезом Орбахом, — назвал Сабри "величайшим подстрекателем в Израиле".



Представитель генпрокурора пояснил депутатам, что в соответствии с антитеррористическим законодательством для проведения расследования необходима реальная возможность того, что публикация слов похвалы, поддержки или сочувствия приведет к совершению террористического акта.



В прошлом месяце Сабри был допрошен полицией по подозрению в подстрекательстве к террору из-за комментариев, которые он сделал в адрес семьи палестинского боевика Удая Тамими, который застрелил сержанта Ноа Лазар во время нападения на контрольно-пропускной пункт в районе Иерусалима 8 октября 2022 года.



Тамими был застрелен при попытке напасть на охранников у входа в поселение Маале-Адумим после недели розысков.



Во время визита в дом Тамими Сабри призвал других молодых палестинцев присоединиться к "семье мучеников" и сказал, что такой статус "возвышен и божественен, и к нему следует стремиться".



2 января Сабри подвергся допросу в полиции из-за давления со стороны правых групп с целью провести расследование в отношении его комментариев. Его освободили, а позже в том же месяце разрешили вылететь в Марокко, где он участвовал в конференции.



У Сабри есть история стычек с законом, в основном из-за пламенных проповедей, в которых он выражал поддержку террористам-смертникам и отрицал Холокост.





