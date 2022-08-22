



Борреля "беспокоят" рейды на палестинские НПО

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель "глубоко обеспокоен" рейдами ЦАХАЛа на палестинские неправительственные организации на прошлой неделе, признанные Израилем террористическими организациями.

"Эти действия неприемлемы. Это - часть тревожного сокращения пространства для гражданского общества на палестинских территориях", - сказал Боррель.

По его словам, ЕС твердо поддерживает неправительственные организации "в их защите права на свободу выражения мнений".

Он добавил, что Израиль не предоставил "никакой существенной информации" в поддержку своих утверждений о том, что эти группы служат прикрытием для террористической деятельности НФОП.

"Если будут представлены убедительные доказательства обратного, мы будем действовать соответственно. В то же время крайне важно обеспечить, чтобы антитеррористическое законодательство не приводило к подрыву гражданского общества", - добавил он.