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Борреля "беспокоят" рейды на палестинские НПО
22.08.2022 20:57 Алина Груднева

Борреля "беспокоят" рейды на палестинские НПО

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель "глубоко обеспокоен" рейдами ЦАХАЛа на палестинские неправительственные организации на прошлой неделе, признанные Израилем террористическими организациями.

 
"Эти действия неприемлемы. Это - часть тревожного сокращения пространства для гражданского общества на палестинских территориях", - сказал Боррель.
 
По его словам, ЕС твердо поддерживает неправительственные организации "в их защите права на свободу выражения мнений".
 
Он добавил, что Израиль не предоставил "никакой существенной информации" в поддержку своих утверждений о том, что эти группы служат прикрытием для террористической деятельности НФОП.
 
"Если будут представлены убедительные доказательства обратного, мы будем действовать соответственно. В то же время крайне важно обеспечить, чтобы антитеррористическое законодательство не приводило к подрыву гражданского общества", - добавил он.

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