



Боррелль предлагает США ограничить военную помощь Израилю

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррелль обращается к Соединенным Штатам с тонко завуалированным призывом сократить поставки оружия Израилю в связи с большим количеством жертв среди гражданского населения в ходе войны в Газе.



Боррелль напоминает, что на прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что реакция Израиля на террористическое нападение ХАМАС 7 октября была "чрезмерной", и что американские и другие западные чиновники неоднократно говорили, что в Газе гибнет слишком много мирных жителей.



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"Если вы считаете, что убивают слишком много людей, то, возможно, вам следует поставлять меньше оружия, чтобы предотвратить гибель такого количества людей", - сказал Боррелль журналистам после встречи министров по вопросам помощи развитию ЕС в Брюсселе.



"Если международное сообщество считает, что это бойня, что убивают слишком много людей, то, возможно, нам следует подумать о поставках оружия", - добавил он.

