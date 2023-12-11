



Боррель: разрушения в Газе могут быть хуже, чем в Германии во Второй мировой

Разрушения в Газе являются катастрофическими, а внешний вид - апокалиптическим.



Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.





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Он ясно дал понять, что с его точки зрения ответ Израиля на резню, устроенную ХАМАСом 7 октября, является "непропорциональным".



"Разрушения зданий в Газе могут быть масштабнее, чем в Германии во время Второй мировой войны", - сказал он.