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Боррель: разрушения в Газе могут быть хуже, чем в Германии во Второй мировой
11.12.2023 21:13 Алина Груднева

Боррель: разрушения в Газе могут быть хуже, чем в Германии во Второй мировой

Разрушения в Газе являются катастрофическими, а внешний вид - апокалиптическим.

Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.


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Он ясно дал понять, что с его точки зрения ответ Израиля на резню, устроенную ХАМАСом 7 октября, является "непропорциональным".

"Разрушения зданий в Газе могут быть масштабнее, чем в Германии во время Второй мировой войны", - сказал он.

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