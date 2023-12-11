Боррель: разрушения в Газе могут быть хуже, чем в Германии во Второй мировой
Разрушения в Газе являются катастрофическими, а внешний вид - апокалиптическим.
Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
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Он ясно дал понять, что с его точки зрения ответ Израиля на резню, устроенную ХАМАСом 7 октября, является "непропорциональным".
"Разрушения зданий в Газе могут быть масштабнее, чем в Германии во время Второй мировой войны", - сказал он.