



Боррель: Израиль стал причиной создания ХАМАСа

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель повторил свои слова о том, будто действия Израиля помогли создать ХАМАС, который устроил кровавую бойню в стране 7 октября.



Соответствующее заявление он сделал 26 февраля на форуме в бизнес-школе в Мадриде.



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"Я не говорю, что Израиль финансировал его, но это позволило ХАМАСу развиваться как конкуренту ведущей палестинской партии ФАТХ", - сказал он.



По словам Борреля, это является якобы "неоспоримой реальностью", что Израиль "расколол палестинцев", чтобы у правящей в ПА партии ФАТХ был "конкурент".



"Израиль расколол палестинцев, сделав ставку на это, создавая силы для противостояния ФАТХ", - отметил он.