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Более десятка сотрудников гуманитарных организаций похищены хуситами в Йемене
07.06.2024 14:58 MIGnews.com

Более десятка сотрудников гуманитарных организаций похищены хуситами в Йемене

Хуситы в Йемене похитили более десятка гуманитарных работников, включая сотрудников Организации Объединенных Наций, в ходе явно скоординированной операции, сообщают дипломатический источник и йеменская неправительственная организация.

По меньшей мере 18 йеменских гуманитарных работников были похищены в четырех контролируемых хуситами районах страны, охваченной войной, сообщает йеменская организация по правам человека "Майюн", в том числе 10 сотрудников агентств ООН.

Дипломатический источник, говоривший на условиях анонимности, также сообщил AFP, что более десятка гуманитарных работников, включая сотрудников ООН, были похищены в четверг.
 

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