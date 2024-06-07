



Более десятка сотрудников гуманитарных организаций похищены хуситами в Йемене

Хуситы в Йемене похитили более десятка гуманитарных работников, включая сотрудников Организации Объединенных Наций, в ходе явно скоординированной операции, сообщают дипломатический источник и йеменская неправительственная организация.



По меньшей мере 18 йеменских гуманитарных работников были похищены в четырех контролируемых хуситами районах страны, охваченной войной, сообщает йеменская организация по правам человека "Майюн", в том числе 10 сотрудников агентств ООН.



Дипломатический источник, говоривший на условиях анонимности, также сообщил AFP, что более десятка гуманитарных работников, включая сотрудников ООН, были похищены в четверг.

