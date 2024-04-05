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Блинкен: США приветствуют шаги Израиля по увеличению объема помощи Газе
05.04.2024 12:28 MIGnews.com

Блинкен: США приветствуют шаги Израиля по увеличению объема помощи Газе

Соединенные Штаты приветствуют последние усилия Израиля по увеличению объемов гуманитарной помощи в Газу, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, добавив, что успех будет измеряться результатами улучшения ситуации на местах.

"Доказательство - в результатах, и мы увидим их в ближайшие дни и недели", - сказал Блинкен, выступая перед лидерами ЕС в Бельгии.

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Комментарии прозвучали после того, как президент США Джо Байден вчера пригрозил обусловить поддержку израильского наступления в Газе принятием конкретных мер по защите гуманитарных работников и гражданского населения, впервые пытаясь использовать американскую помощь для влияния на поведение израильских военных.

Отвечая на вопрос о действиях Израиля после изменения позиции Байдена, Блинкен сказал журналистам, что Вашингтон будет "внимательно следить" за конкретными показателями, такими как количество грузовиков для Газы, и развитие рисков голода.

Он также сказал, что Израиль должен быть уверен в том, что население защищено от его ударов, "приложив максимум усилий для защиты гражданских лиц", добавив: "Мы просто не можем допустить, чтобы в будущем так много людей, попавших под перекрестный огонь, были убиты и ранены".
 

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