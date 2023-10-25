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Блинкен - ООН: где осуждение ХАМАС?
25.10.2023 10:48 Катя Шульц

Блинкен - ООН: где осуждение ХАМАС?

Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к членам ООН с вполне закономерным вопросом: Где открытое осуждение действий ХАМАС?

"Младенцев пронизывали пулями. Молодых людей ловили и расстреливали, выражая радость. Обезглавливали людей. Семьи сгорели заживо в последних объятиях. Родителей казнили на глазах у детей. Казнили детей на глазах у родителей. Сколько заложников в Газе? Надо спрашивать - где возмущение? Где отвращение? Где отказ? Где бесспорное осуждение этих ужасов?"

Говоря об ужасах террора ХАМАС в Израиле, Юлинкен сказал, что ни одна из стран, чьи представители находятся в зале ООН, не пожелала бы себе такой участи. Блинкен также призвал "не подливать масла в огонь", а способствовать прекращению конфликта.

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