



Блинкен - ООН: где осуждение ХАМАС?

Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к членам ООН с вполне закономерным вопросом: Где открытое осуждение действий ХАМАС?



"Младенцев пронизывали пулями. Молодых людей ловили и расстреливали, выражая радость. Обезглавливали людей. Семьи сгорели заживо в последних объятиях. Родителей казнили на глазах у детей. Казнили детей на глазах у родителей. Сколько заложников в Газе? Надо спрашивать - где возмущение? Где отвращение? Где отказ? Где бесспорное осуждение этих ужасов?"



Говоря об ужасах террора ХАМАС в Израиле, Юлинкен сказал, что ни одна из стран, чьи представители находятся в зале ООН, не пожелала бы себе такой участи. Блинкен также призвал "не подливать масла в огонь", а способствовать прекращению конфликта.