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Блинкен  надеется что ХАМАС примет "чрезвычайно щедрое" предложение о перемирии
29.04.2024 14:28 MIGnews.com

Блинкен  надеется что ХАМАС примет "чрезвычайно щедрое" предложение о перемирии

Госсекретарь США Энтони Блинкен выражает надежду, что ХАМАС примет "чрезвычайно щедрое" предложение остановить наступление Израиля в Газе в обмен на освобождение заложников.

"ХАМАС имеет на рассмотрении предложение, которое является чрезвычайно щедрым со стороны Израиля", — говорит Блинкен в Эр-Рияде.

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"Они должны принять решение — и они должны принять решение быстро", — говорит Блинкен. "Я надеюсь, что они примут правильное решение".
 

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