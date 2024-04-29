



Блинкен надеется что ХАМАС примет "чрезвычайно щедрое" предложение о перемирии

Госсекретарь США Энтони Блинкен выражает надежду, что ХАМАС примет "чрезвычайно щедрое" предложение остановить наступление Израиля в Газе в обмен на освобождение заложников.



"ХАМАС имеет на рассмотрении предложение, которое является чрезвычайно щедрым со стороны Израиля", — говорит Блинкен в Эр-Рияде.



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"Они должны принять решение — и они должны принять решение быстро", — говорит Блинкен. "Я надеюсь, что они примут правильное решение".

