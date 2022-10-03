



Бессилие в Шхеме. Что стоит за волной террора

В последние недели представители ПА вели переговоры с террористической группой "Логово Львят", скрывающейся в Касбе Шхема.



Группа взяла на себя ответственность обстрел израильского такси и автобуса, и возможно, что она так же стоит за атакой на демонстрантов возле Итамара.



В последние недели состоялись переговоры между представителями служб безопасности ПА и этой группой боевиков. ПА предложила им интегрироваться в аппарат безопасности ПА, купить у них оружие за полную цену, стать оплачиваемыми сотрудниками ПА - все это в обмен на разоружение и прекращение террористических атак.



Переговоры продолжались довольно долго, но палестинские источники утверждают, что вчера они были внезапно прекращены. Это, по всей видимости,и привело к двум терактам менее чем за сутки.



В результате обстрела со стороны Шхема по группе демонстрантов у Итамар, один солдат получил легкое ранение. Речь идет о демонстрации, организованной региональным советом Самарии на фоне ситуации в сфере безопасности с требованием к министру обороны Ганцауначать операцию "Страж Стен-2". Когда толпа начала расходиться, внезапно раздались выстрелы. Находившиеся на месте происшествия силы ЦАХАЛа открыли ответный огонь по источнику огня. Пока неясно, был ли это террорист или группа террористов, и был ли кто-то из них задет огнем ЦАХАЛа.Параллельно со стрельбой некоторые поселенцы прибыли на окраину Шхема и начали бросать камни в дома палестинцев. Прибывшие на место происшествия солдаты спасли их от линча.В документах, запечатлевших моменты стрельбы на перекрестке полигонов, видно, как демонстранты, среди которых были маленькие дети, прячутся за машиной и кричат "ложись, нагнись". Среди прячущихся был глава регионального совета Самарии Йосси Даган, который достал пистолет и открыл огонь.Даган рассказал в интервью 12-иу каналу о драматических моментах: "Мы стояли рядом с солдатами, в это время по нам открыли огонь, очередями из автоматов. Мы легли на землю, мне пришлось защищать женщин и детей, которые прятались за машинами, с моими помощниками. Это то, что не должно происходить ни в одном центральном городе Израиля, ни один мэр не должен защищать своих жителей".Даган предупредил: "Правительство теряет контроль и бросило нас на произвол судьбы. Это дойдет и до Тель-Авива, запомните мои слова. Мы не оставим в покое ни от правительство, ни министра обороны, ни премьер-министра. Если мы хотим предотвратить и кровавый терроризм, мы должны начать операцию "Страж Стен- 2", конфисковать оружие и действовать против Палестинской автономии".Через несколько часов после атаки под Итамаром был открыт огонь по позиции ЦАХАЛа в поселении Мево-Дотан на севере Самарии, пострадавших нет. 35-летняя женщина получила легкие ранения после того, как палестинцы забросали камнями ее автомобиль на шоссе 3157, идущем от Т-образного перекрестка в сторону Гуш-Эциона.