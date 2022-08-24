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Бени Ганц: в Иерусалиме есть место для палестинской столицы
24.08.2022 11:28 Аркадий Бочаровский

Бени Ганц: в Иерусалиме есть место для палестинской столицы


Министр обороны Израиля и лидер политического образования “Махане Мамлахти” Бени Ганц дал интервью газете Al-Sharq al-Awast.

Ганц презентовал свои взгляды на разрешение палестино-израильского конфликта арабскому миру.

Ганц сообщил, что Израиль “сохранит контроль над стратегически важными района Иорданской долины”. Он также сказал, что “Иерусалим останется единым”. Несмотря на это в нем каким-то образом “найдется место и для палестинской столицы”.

Ганц сказал, что создания политического государства в “границах 67-го года не будет”, но “возможны территориальные обмены с палестинцами”.

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