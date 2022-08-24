



Бени Ганц: в Иерусалиме есть место для палестинской столицы



Министр обороны Израиля и лидер политического образования “Махане Мамлахти” Бени Ганц дал интервью газете Al-Sharq al-Awast.



Ганц презентовал свои взгляды на разрешение палестино-израильского конфликта арабскому миру.



Ганц сообщил, что Израиль “сохранит контроль над стратегически важными района Иорданской долины”. Он также сказал, что “Иерусалим останется единым”. Несмотря на это в нем каким-то образом “найдется место и для палестинской столицы”.



Ганц сказал, что создания политического государства в “границах 67-го года не будет”, но “возможны территориальные обмены с палестинцами”.