



Бен-Гвир прокомментировал происшествия у гробницы Иосифа

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир прокомментировал происшествие у гробницы Иосифа.



По его словам, израильские солдаты "недостаточно отвечают" на агрессивные действия со стороны преступников.



"Пять месяцев назад я ехал по дороге из Иерусалима в Хеврон, и там стояли 30 человек в масках и бросали камни на дорогу. Я остановил машину и вытащил пистолет, они убежали. Там стоял солдат, я сказал ему, что его жизнь тоже в опасности, камни могли попасть в него. Он мне сказал, что "у нас нет разрешения на ответ", так что никто не скажет мне, что есть свобода действий — свободы действий нет, достаточно блефовать перед израильской общественностью", - заявил он.