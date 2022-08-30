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Бен-Гвир прокомментировал происшествия у гробницы Иосифа
30.08.2022 13:20 Александр Юзовский

Бен-Гвир прокомментировал происшествия у гробницы Иосифа

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир прокомментировал происшествие у гробницы Иосифа.

По его словам, израильские солдаты "недостаточно отвечают" на агрессивные действия со стороны преступников.

"Пять месяцев назад я ехал по дороге из Иерусалима в Хеврон, и там стояли 30 человек в масках и бросали камни на дорогу. Я остановил машину и вытащил пистолет, они убежали. Там стоял солдат, я сказал ему, что его жизнь тоже в опасности, камни могли попасть в него. Он мне сказал, что "у нас нет разрешения на ответ", так что никто не скажет мне, что есть свобода действий — свободы действий нет, достаточно блефовать перед израильской общественностью", - заявил он.

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