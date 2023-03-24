



Бен-Гвир: арестовывать подстрекателей с флагами террористов на Храмовой Горе

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир провел оценку ситуации в первую пятницу Рамадана.



Он был проинформирован о ситуации на Храмовой Горе.



Министр дал указание полиции жестко реагировать на любые случаи подстрекательства или размахивания террористическими флагами.



"Я воздаю должное главе полиции, командующему Иерусалимским округом и всем солдатам и полицейским за их важную деятельность. Важно, чтобы полиция проводила мою политику и арестовывала людей, которые подстрекали и размахивали террористическими флагами на Храмовой Горе", - сказал он.



По словам Бен-Гвира, Государство Израиль поддерживает свободу вероисповедания, "но ни при каких обстоятельствах нельзя допускать подстрекательства и поддержки терроризма".



Напомним, что в пятницу на Храмовой Горе вывесили флаг "Львиного логова". В итоге, был задержан один человек.

