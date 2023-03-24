На Храмовой Горе вывесили флаг "Львиного логова"
Во время молитвы на Храмовой Горе в первую пятницу Рамадана на одной из арок вывесили флаг террористической организации.
Соответствующее фото публикует "Кан".
Уточняется, что один человек был арестован по подозрению в подстрекательстве.
По данным полиции, ожидаются аресты других подозреваемых. Уточняется, что был вывешен флаг террористической организации в Шхеме "Львиное логово".
אדם אחד נעצר ביציאה מהר הבית בחשד שהיה מעורב בקריאות הסתה ובתליית כרזה ודגל של ארגון טרור. מהמשטרה נמסר כי בהמשך צפויים מעצרים של חשודים נוספים בהקשר זה • תיעוד: גם סמל קבוצת הטרור גוב האריות בשכם נתלה על אחת מקשתות הר הבית@SuleimanMas1 @GalAharonovich pic.twitter.com/C8n8asqGBh— כאן חדשות (@kann_news) March 24, 2023