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На Храмовой Горе вывесили флаг "Львиного логова"
24.03.2023 16:43 Алина Груднева

На Храмовой Горе вывесили флаг "Львиного логова"

Во время молитвы на Храмовой Горе в первую пятницу Рамадана на одной из арок вывесили флаг террористической организации.

Соответствующее фото публикует "Кан".

Уточняется, что один человек был арестован по подозрению в подстрекательстве.

По данным полиции, ожидаются аресты других подозреваемых. Уточняется, что был вывешен флаг террористической организации в Шхеме "Львиное логово".
 

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