



На Храмовой Горе вывесили флаг "Львиного логова"

Во время молитвы на Храмовой Горе в первую пятницу Рамадана на одной из арок вывесили флаг террористической организации.



Соответствующее фото публикует "Кан".



Уточняется, что один человек был арестован по подозрению в подстрекательстве.



По данным полиции, ожидаются аресты других подозреваемых. Уточняется, что был вывешен флаг террористической организации в Шхеме "Львиное логово".

