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Автобусы в Иудее и Самарии будут пуленепробиваемыми
03.10.2022 14:12 Ольга Белозерова

Автобусы в Иудее и Самарии будут пуленепробиваемыми

Утвержден бюджет в 15 миллионов шекелей на пуленепробиваемые автобусы, которые будут курсировать по дорогам Иудеи и Самарии. 

Об этом сообщает "Аруц Шева".

По информации прессы, бюджет на автобусы был утвержден после материала газеты "Исраэль хайом", в котором сообщалось, что компания "Электра Афиким", которая обслуживает автобусы по всей Иудее и Самарии, сообщила совету Кирьят-Арба-Хеврон, что отменит все поездки в этот район из-за значительной нехватки пуленепробиваемых автомобилей после того, как несколько транспортных средств были повреждены в результате террористических атак. 

15 миллионов шекелей будут переведены по требованию депутата Орит Струк (Религиозный сионизм). Дополнительные средства были одобрены финансовой комиссией Кнессета.

"Задержка бюджетов на пуленепробиваемые автобусы, в разгар волны террора, это громкий, ясный отказ. Это правительство дважды бросает жителей Иудеи и Самарии: оставляя землю террористам и препятствуя защите мирных жителей. Немыслимо, что мы не можем найти ни одного источника в коалиции, для которого этот вопрос достаточно важен, и что нам нужно мое участие и участие оппозиции, чтобы высвободить такой важный и базовый бюджет", - заявила Орит Струк.

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