



Автобусы в Иудее и Самарии будут пуленепробиваемыми

Утвержден бюджет в 15 миллионов шекелей на пуленепробиваемые автобусы, которые будут курсировать по дорогам Иудеи и Самарии.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



По информации прессы, бюджет на автобусы был утвержден после материала газеты "Исраэль хайом", в котором сообщалось, что компания "Электра Афиким", которая обслуживает автобусы по всей Иудее и Самарии, сообщила совету Кирьят-Арба-Хеврон, что отменит все поездки в этот район из-за значительной нехватки пуленепробиваемых автомобилей после того, как несколько транспортных средств были повреждены в результате террористических атак.



15 миллионов шекелей будут переведены по требованию депутата Орит Струк (Религиозный сионизм). Дополнительные средства были одобрены финансовой комиссией Кнессета.



"Задержка бюджетов на пуленепробиваемые автобусы, в разгар волны террора, это громкий, ясный отказ. Это правительство дважды бросает жителей Иудеи и Самарии: оставляя землю террористам и препятствуя защите мирных жителей. Немыслимо, что мы не можем найти ни одного источника в коалиции, для которого этот вопрос достаточно важен, и что нам нужно мое участие и участие оппозиции, чтобы высвободить такой важный и базовый бюджет", - заявила Орит Струк.