



Атака в Иерусалиме: пострадала репатриантка из США

В результате взрыва бомбы в Иерусалиме сегодня утром пострадала 18-летняя девушка Наоми Пиличовски. В момент атаки она стояла на автобусной остановке, откуда собиралась поехать в Бейт-Шемеш.



Как сообщает Jerusalem Post, девушка является дочерью Ури Пиличовски - обозревателя Jerusalem Post и известного педагога, работающего "Нефеш б'Нефеш".



Семья переехала в Израиль из США восемь лет назад.



Пострадавшая девушка была эвакуирована в больницу "Хадасса Эйн Керем", где ее лечили от легких травм.