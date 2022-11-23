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Атака в Иерусалиме: пострадала репатриантка из США
23.11.2022 13:06 Ольга Белозерова

Атака в Иерусалиме: пострадала репатриантка из США

В результате взрыва бомбы в Иерусалиме сегодня утром пострадала 18-летняя девушка Наоми Пиличовски. В момент атаки она стояла на автобусной остановке, откуда собиралась поехать в Бейт-Шемеш.

Как сообщает Jerusalem Post, девушка является дочерью Ури Пиличовски - обозревателя Jerusalem Post и известного педагога, работающего "Нефеш б'Нефеш".

Семья переехала в Израиль из США восемь лет назад. 

Пострадавшая девушка была эвакуирована в больницу "Хадасса Эйн Керем", где ее лечили от легких травм.

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