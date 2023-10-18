



Арабы: Ракета ХАМАСа упала на больницу после перехвата Железным куполом

Популярнейший аккаунт в мусульманском мире, представляющий “объективную” информацию представил новую версию причин взрыва в больнице в центральной части Газы.



опубликован твит в котором сообщается: “Видно, как на некотором расстоянии от объекта ведется ракетный обстрел. Ракета перехватывается в воздухе и распадается на осколки.



После этого происходит 2 взрыва: один поменьше, возможно, на ракетной установке, и большой - в госпитале”.



Зачем Железный купол перехватывает ракеты над центром Газы, и что именно взрывается в больнице автор поста не сообщает.

