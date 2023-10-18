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Арабы: Ракета ХАМАСа упала на больницу после перехвата Железным куполом
18.10.2023 09:17 Аркадий Бочаровский

Арабы: Ракета ХАМАСа упала на больницу после перехвата Железным куполом

Популярнейший аккаунт в мусульманском мире, представляющий “объективную” информацию представил новую версию причин взрыва в больнице в центральной части Газы.

опубликован твит в котором сообщается: “Видно, как на некотором расстоянии от объекта ведется ракетный обстрел. Ракета перехватывается в воздухе и распадается на осколки.

После этого происходит 2 взрыва: один поменьше, возможно, на ракетной установке, и большой - в госпитале”.

Зачем Железный купол перехватывает ракеты над центром Газы, и что именно взрывается в больнице автор поста не сообщает.
 


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