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Арабские лидеры призвали увеличить гумпомощь для Газы
11.06.2024 15:27 Алина Груднева

Арабские лидеры призвали увеличить гумпомощь для Газы

Арабские лидеры призвали увеличить объемы гуманитарной помощи для Газы.

Соответствующее заявление было сделано во время конференции в Иордании.

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По словам короля Абдаллы II, в вопросе доставки гумпомощи нельзя ждать прекращения огня. 

В свою очередь, председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что Совбез ООН и международное сообщество обязаны оказать давление на Израиль, чтобы тот открыл все сухопутные переходы.

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