Арабские лидеры призвали увеличить гумпомощь для Газы
Арабские лидеры призвали увеличить объемы гуманитарной помощи для Газы.
Соответствующее заявление было сделано во время конференции в Иордании.
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По словам короля Абдаллы II, в вопросе доставки гумпомощи нельзя ждать прекращения огня.
В свою очередь, председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что Совбез ООН и международное сообщество обязаны оказать давление на Израиль, чтобы тот открыл все сухопутные переходы.