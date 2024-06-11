



Арабские лидеры призвали увеличить гумпомощь для Газы

Арабские лидеры призвали увеличить объемы гуманитарной помощи для Газы.



Соответствующее заявление было сделано во время конференции в Иордании.



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По словам короля Абдаллы II, в вопросе доставки гумпомощи нельзя ждать прекращения огня.



В свою очередь, председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что Совбез ООН и международное сообщество обязаны оказать давление на Израиль, чтобы тот открыл все сухопутные переходы.