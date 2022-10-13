



Арабские бунтовщики едва не сожгли еврейское поселение

Арабские бунтовщики едва не сожгли еврейское поселение во время вчерашних беспорядков.



Во время нападения на форпост Эш-Кодеш бунтовщики начали жечь шины на близлежащих полях, что вызвало возгорание.



До прибытия армии жители поселения были вынуждены самостоятельно тушить пожар и прогонять незваных гостей, но участники беспорядков напали на них.



С прибытием военных бунтовщиков все же удалось прогнать.



"Как и в остальной части Иудеи и Самарии, а также в смешанных городах Израиля, мы тоже подвергаемся нападениям террористов, попыткам разжечь пожары и стрельбе, — сказал газете Israel Hayom житель Эш-Кодеш. — Сегодня вечером, в пятый раз за последнее время, арабские бунтовщики пытались сжечь нашу деревню. Жители вызвали армию и быстро пошли тушить пожар и физически защищать деревню и ее жителей, находясь под градом камней, которые бросали бунтовщики. Мы надеемся, что армия отреагирует и быстро вернет жителям безопасность".