



4 тысячи жителей Газы - в лагере временного содержания в Израиле



17 октября стало известно, что Государство Израиль удерживает около 4 тыс. жителей Газы на одном из объектов безопасности, сообщает корреспондент 12 канала Нир Двори.



Согласно сообщению, задержанные являются нелегалами, а некоторые из них - жители Газы, находящиеся на израильской территории с разрешением на работу.



Сообщается также, что некоторые из жителей подвергаются допросам, изучается возможность того, что они знали или сотрудничали в передаче информации и в планировании массовых убийств. Многие из них работали в Израиле в пограничных с Газой поселениях. Кроме того, сообщается, что на данном этапе было принято решение оставить их в тюрьмах Израиля и не возвращать в палестинский анклав.



