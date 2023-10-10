



35 батальонов зачищают приграничную зону



Корреспондент портала walla Амир Бухбут подвел итоги минувшей ночи:



1. ЦАХАЛ полностью восстановил контроль над заграждениями на границе с Газой



2. Террористы, которые попытаются пересечь линию, будут встречены вертолетом, танком, беспилотным летательным аппаратом и силами пехоты.



3. Последняя попытка прорыва произошла вчера вечером в Сааде. Убит террорист. До этого такая попытка была пресечена в Кисуфим.



4. По состоянию на эти минуты нет боевых столкновений с террористами на израильской территории.



5. 35 батальонов, десятки тысяч солдат, продолжают очищать район от террористов





За прошедшие сутки ЦАХАЛ провел беспрецедентное по масштабам продвижение артиллерийских батарей по всему сектору Газа. Очень большое количество. Речь идет об огромной огневой мощи.





Пресс-секретарь ЦАХАЛа Хагари заявил: “Сейчас мы блокируем проломы в заборе и восстанавливаем инфраструктуру, такую как камеры и датчики. Забор удерживается наземными силами, а подразделения Яалом устанавливают заряды вблизи некоторых участков”.